"Mais pour qui travaillent vraiment les IA ?" L'inventeur du Web jette un pavé dans la mare

Les intelligences artificielles nous permettent de relire des textes, de les traduire, de les synthétiser, de les reformuler... Mais selon l'inventeur du Web, aujourd'hui président de l'Open Data Institute, "la vraie question, c'est : pour qui l'IA travaille-t-elle?".

Puisque Google a aujourd'hui le monopole de la recherche, pour beaucoup, les résultats affichés reflètent bel et bien le Web dans son ensemble. Or, on le sait, la firme californienne tend à mettre en avant ses partenaires… au détriment des autres. Pour les IA génératives d'aujourd'hui, le professeur de recherche à l'université d'Oxford laisse penser que la situation n'est pas si différente.

Selon Cnet US, qui rapporte l'information, l'homme affirme ainsi : "une société peut rendre ses modèles d'IA fiables, précis et impartiaux. Mais comme ils ont été créés par de grandes entreprises, la question se posera toujours de savoir s'ils ont à cœur l'intérêt du fabricant ou de l'utilisateur."