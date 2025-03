Pour Meredith Whittaker, ces éditeurs présentent l'IA agentique comme un formidable serviteur capable de réaliser des tâches pour vous. De lui-même, le navigateur sera donc en mesure d'effectuer une réservation dans un restaurant, d'ajouter un événement à votre calendrier ou d'effectuer des achats en ligne.

"Nous pouvons donc simplement mettre notre cerveau de côté parce que ce truc fait ces choses sans que l'on ait à intervenir, c'est bien ça ?" a affirmé la présidente de Signal à l'occasion du festival SXSW qui se déroule actuellement à Austin, au Texas.

Mais pour elle, la réalisation de ces actions est bien plus complexe qu'il n'y paraît et pose un véritable problème en termes de confidentialité et de sécurité pour l'utilisateur.