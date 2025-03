À l'instar de la version 3.7 publiée en novembre dernier, Audacity 3.7.2 apporte quelques corrections pour les systèmes Linux, et plus particulièrement une amélioration du bundle AppImage pour Ubuntu 22.04 LTS, qui résout un problème de chargement du serveur multimédia FFmpeg. Cette version introduit également une option permettant de désactiver la détection automatique du tempo et prend en charge des instances UUID. Autre nouveauté, un bouton « Obtenir des effets » fait son apparition à côté de celui dédié à l'upload audio afin de faciliter l'accès aux effets.

Cette mise à jour corrige plusieurs bugs et plantages, dont un crash lors de l'application d'effets sur plusieurs pistes, des anomalies visuelles telles que des bandes noires en zoom avancé ou encore des textes mal affichés en mode sombre. Elle améliore par ailleurs la gestion des effets en temps réel en permettant d'accéder directement aux paramètres après leur ajout.

Parmi les correctifs notables, on note enfin le retour de l'option « Résidu » pour la réduction du bruit et la persistance des modules lors des mises à jour des versions 3.7 d'Audacity. La version 3.7.2 du logiciel est d'ores et déjà disponible au téléchargement.