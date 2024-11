En avril dernier, Audacity succombait aux sirènes du cloud et permettait enfin aux utilisateurs d'accéder à leurs projets audio depuis n'importe quel appareil. Quelques semaines plus tard, le logiciel faisait le plein de nouveautés avec l'arrivée de la version 3.6.0. En plus d'un léger remaniement d'interface, cette nouvelle mouture donnait surtout accès à de nouveaux effets de piste.

En attendant le déploiement de la version 4.0, Audacity passe en version 3.7.0 et délivre quelques correctifs et améliorations.