Audacity passe un cap : découvrez les très grosses nouveautés de la version 3.2

Enfin, l’interface archaïque d’Audacity, qui a indirectement contribué à lui bâtir sa réputation, va quant à elle bénéficier de quelques remaniements notables du côté de la barre d’édition. On nous promet donc un ensemble plus clair, plus harmonieux, ainsi qu’une ergonomie générale revue à la hausse. Un nouveau bouton nommé « Paramètres Audio » sera ajouté afin d’accéder plus rapidement aux paramètres d’entrées et de sorties audio.