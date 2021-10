Audacity racheté ? Vive Tenacity, son fork toujours libre

Développé et lancé le 28 mai 2000, Audacity est un outil à destination des musiciens et des créateurs de podcasts permettant d’enregistrer et d’éditer de l’audio. Disponible sous Windows, macOS et Linux, le logiciel était alors intégralement gratuit et distribué en licence libre. Il y a quelques mois de cela, MuseScore annonçait son rachat, ce qui a eu l’effet d’une bombe dans le milieu de l’audio, et notamment pour les individus attachés aux valeurs de l’open source.