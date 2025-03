MattS32

CHP1: CHP1: Par contre, j’avoue que je ne connaissait pas chapitre.com. Cela m’aurait évité d’acheter certains de mes livres sur Amazon. Dommage.

Si tu veux éviter Amazon et n’a pas de librairie physique pratique d’accès, il y a plein d’autres alternatives en ligne. Les grosses librairies ont toutes une boutiques en ligne (Cultura, Decitre/Furet, Fnac, Gibert…), et de très nombreuses librairies indépendantes ont aussi un site (et il y en a par exemple plusieurs milliers réunies sur les plateforme généralistes Place des Libraires et La Librairie ou sur des plateformes spécialisées comme Canal BD). Et pour les français de l’étranger, il y a Lireka qui les cible particulièrement (livraison gratuite à l’international).

Pour l’occasion, tu as Ammareal, Decitre/Furet, Gibert, Le Livre, Librairie Solidaire, Recyclivre… Ou à la limite Momox, ce n’est pas français, mais c’est européen quand même.

Bref, y a vraiment le choix en alternative à Amazon, et grâce au prix unique du livre, ce n’est pas plus cher pour le neuf (et même parfois moins cher si tu peux te déplacer pour un retrait en boutique, certains faisant les 5% de réduction autorisée dans ce cas… à noter que dans le cas de la Fnac, ceci est valable aussi pour un retrait chez Darty, bon à savoir, car il y a plus de Darty que de Fnac).

Perso pour les livres je n’achète plus sur Amazon que si c’est un titre que je ne trouve nulle part ailleurs, mais c’est devenu très rare, la plupart des vendeurs sur Amazon sont aussi présents sur d’autres plateformes (Rakuten, eBay, Fnac…) ou ont leur propre site.