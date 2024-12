L'acquisition par les Galeries Lafayette faisait à l'époque espérer une complémentarité entre les deux acteurs, l'un profitant de la notoriété de son partenaire, l'autre de sa présence déjà bien établie sur internet. Malheureusement, ces dernières années, BazarChic n'a pas réussi à atteindre une taille suffisante pour lui permettre de tenir la dragée haute à Showroomprivé et Veepee. La plateforme a ainsi enregistré ces dernières années des pertes importantes.

Pour certains salariés interviewés par Le Parisien, cette issue est un gâchis. « L'entreprise n’est pas allée chercher de nouveaux clients. On a servi à écouler les invendus des Galeries, mais on n'a pas proposé de marques plus attractives, streetwear, comme on en voit chez les concurrents » témoigne l'un d'eux. De quoi donner des idées à un éventuel repreneur de dernière minute ?