Placé en liquidation judiciaire, Kikikicz plante de nombreux fans de baskets

Le site est toujours ouvert, et affiche fièrement plus de 1 200 références de sneakers de plusieurs marques de grande renommée : Adidas, Nike, New Balance ou Air Jordan. Mention spéciale à une paire de Air Force 1 One Low Louis Vuitton White Red, au tarif effroyable de 37 950 euros dans sa version la plus chère (voire capture ci-dessous). Après vérification, le site semble encore avoir du stock, mais un encart indiquant "« Cette boutique ne peut pas accepter de paiements pour le moment. Rafraichissez la page ou revenez plus tard » s'affiche au moment du paiement. Impossible donc de finaliser un achat.