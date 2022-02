Ça y est, les marques commencent à réaliser que certains NFT constituent du vol pur et simple

Le géant des baskets réclame des dommages et intérêts, mais surtout une injonction du tribunal pour forcer StockX à cesser ses ventes, alors que Nike a acquis en décembre dernier une entreprise spécialisée dans le domaine pour créer des chaussures virtuelles pour le metaverse . Comme rappelé dans sa plainte, la marque est très enthousiaste quant aux NFT, mais elle semble subitement se rendre compte que cet univers est en proie aux vols et aux arnaques. « Ce nouvel horizon est rapidement devenu un terrain de jeu pour les acteurs de la contrefaçon (...) qui utilisent des marques déposées sans autorisation pour vendre leurs produits virtuels et générer des profits mal acquis », a déclaré Nike.