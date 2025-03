Depuis plus de dix ans, des cas d’effets indésirables graves sont recensés en France et à l’étranger chez des consommateurs de Garcinia cambogia. L’Anses a enregistré 38 signalements en France entre 2009 et mars 2024, dont plusieurs hépatites aiguës. Un cas mortel a été rapporté en Italie, où une femme de 45 ans a succombé à une hépatite fulminante après avoir consommé un de ces compléments.

Les problèmes de santé observés touchent plusieurs organes. Des atteintes hépatiques, psychiatriques, digestives (pancréatites), cardiaques et musculaires (rhabdomyolyses) ont été diagnostiquées chez des personnes qui avaient consommé ces suppléments. Les risques sont présents même chez ceux qui ne présentent aucun antécédent médical. Certaines interactions médicamenteuses augmentent aussi la gravité des effets secondaires, notamment avec des antidépresseurs et des traitements affectant la fonction hépatique.

Le chef de l'unité d'évaluation des risques liés à la nutrition de l'Anses, Aymeric Dopter, rappelle qu’il est impossible de prédire qui sera touché. « Certaines personnes vous diront : "Moi j’en ai pris et tout va très bien". Tant mieux pour elles, mais d’autres ont vu leur santé se dégrader fortement, voire ont perdu la vie », explique-t-il. L’Anses juge donc que la consommation de ces produits représente un danger inacceptable et indique sur son site « déconseiller fortement la consommation de compléments alimentaires contenant cette plante ».