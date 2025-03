Après avoir vanté sa nouvelle indépendance suite à la fermeture de C8, Cyril Hanouna doit faire face à une autre forme de régulation avec TPMP. Sa première émission sur YouTube, du lundi 3 mars, qui avait attiré jusqu'à 280 000 spectateurs simultanés et généré environ 30 000 euros de revenus publicitaires, n'est pas disponible en intégralité sur YouTube en raison des coupures publicitaires non conformes. Les suivantes non plus.