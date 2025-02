Tout ne va pas bien sur X pour Elon Musk. Le patron considère en effet qu'il y a dorénavant un problème avec… le système de community notes. « Malheureusement, les notes communautaires sont de plus en plus détournées par les gouvernements et les médias traditionnels » a-t-il ainsi expliqué hier sur X.

Cette phrase s'inscrivait dans un message plus large dans lequel Elon Musk critiquait un sondage indiquant que Volodymyr Zelensky jouissait d'un taux approbation de 57%. Ce que réfute le milliardaire américain.