Pour le reste, l’outil reste assez basique. Google exploite des données du marché de l’emploi, notamment celles du Bureau of Labor Statistics et de Lightcast, mais se limite à générer un graphique façon mind mapping, censé illustrer les métiers vers lesquels il serait possible d’évoluer. L’approche a le mérite de souffler quelques idées originales, parfois intéressantes, mais manque de finesse et aboutit souvent sur… la promotion de formations proposées par Google, comme les Google Career Certificates ou les cours Google Cloud Skills Boost.