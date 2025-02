Parce qu'Amazon ambitionne encore de s'étendre, l'entreprise a inauguré, la semaine dernière, en Italie son tout premier concept store dédié à la beauté et aux soins. Situé en plein cœur de Milan, « Amazon Parafarmacia & Beauty » représente bien plus qu'une simple boutique. Le lieu marque le début d'une expansion majeure dans le secteur de la beauté et des soins en Europe, avec un développement prévu sur les plateformes en ligne du groupe.