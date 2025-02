Ce jeudi, les aspirateurs sont à l’honneur dans les promotions Amazon, qu’il s’agisse de modèles robots, balais ou traîneaux. Les passionnés de high-tech y trouveront également leur compte avec des offres intéressantes sur les PC portables, les batteries externes et les écrans PC. Les équipements bien-être ne sont pas en reste, avec des remises sur les brosses à dents électriques, tondeuses, purificateurs d’air et boucleurs.



Côté cuisine, les réductions s’appliquent à de nombreux appareils pratiques, des machines à gaufres aux friteuses en passant par divers gadgets utiles au quotidien. Enfin, Amazon propose comme toujours des prix attractifs sur les consommables essentiels, des couches aux pastilles pour lave-vaisselle. Profitez dès maintenant des ventes flash et faites de bonnes affaires !