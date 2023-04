Il y a du changement pour les vendeurs sur Amazon, avec un "accélérateur d'expansion", mais c'est quoi ?

Amazon promet à ses vendeurs d'effectuer dans un délai de trois jours ouvrés les opérations d'enregistrement de leur compte, de configuration, de traduction, d'annonces, de paramètres d'expédition et autres. La firme américaine a regroupé toutes ces possibilités dans ce seul et même outil, pour étendre plus facilement encore l'activité de vente vers une ou plusieurs boutiques européennes supplémentaires. Plus besoin donc de naviguer entre de multiples outils.