Cette confusion a aussi eu des répercussions sur la transparence de l'entreprise. Qwant, qui ne considérait pas que la réglementation sur les données personnelles s'appliquait, n'avait pas mentionné la finalité publicitaire de la transmission à Microsoft, ni sa base légale, et c'était du point de vue de la CNIL, une erreur. De plus, jusqu'en février 2020, les versions italienne et allemande de la politique de confidentialité différaient des versions française et anglaise.