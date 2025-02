DeepSeek peut faire de l'extraction et de l'analyse de texte à partir de documents. Il est possible, en cliquant sur l'icône en forme de trombone, d'uploader jusqu'à 50 fichiers dans l'application (avec une limite de 100 Mo maximum par document). L'IA pourra alors compiler les informations et vous fournir un résumé ou répondre à vos questions.