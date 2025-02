L'histoire de cette robe pourrait se résumer à une volonté de rendre tangible l'immatériel. Maximilian Raynor explique au site DataCenterDynamics qu'il a « imaginé un personnage qui est l'incarnation des données – un peu robot, un peu humain – émergeant d'un tas de fils pour créer ce look dramatique ». Chaque centimètre du vêtement raconte une histoire de connexion. Les câbles à fibre optique, qui va bientôt être le seul moyen d'accès à Internet en France, et les écrous métalliques enchevêtrés les uns aux autres sont les témoins de la complexité des réseaux qui soutiennent notre monde connecté.

Bruce Owen, président d'Equinix pour la région EMEA, précise l'intention du projet : « Plutôt qu'une sorte de magie étrange ou de force inexplicable qui fonctionne par hasard, il s'agit d'un réseau physique et complexe de câbles, traversant la terre et la mer, et créant des connexions physiques. » En creux, les deux collaborateurs ont donné une forme physique aux installations numériques du monde dans lequel nous vivons. C'est effectivement un concept.