Ces entreprises ne se contentent plus de déléguer à des cabinets externes : elles recrutent désormais leurs propres équipes internes spécialisées dans les affaires publiques. Cela leur assure une réactivité accrue, un suivi plus régulier des propositions de loi et une connaissance approfondie des enjeux liés à leur domaine. Des spécialistes chevronnés, parfois issus des ministères ou d’organismes gouvernementaux, sont ainsi intégrés pour bâtir des stratégies coordonnées.

Cette professionnalisation se traduit par des budgets de plus en plus conséquents alloués à la fois aux activités de lobbying direct et à la recherche de relais d’influence. Les rencontres avec les parlementaires s’accompagnent fréquemment d’études d’impact ou de démonstrations concrètes, visant à illustrer les bénéfices potentiels de l’IA. En parallèle, les entreprises n’hésitent pas à travailler main dans la main avec des associations et des groupes de réflexion pour crédibiliser leurs positions.

Le phénomène est d’autant plus marqué que plusieurs projets de loi autour de l’IA, de la protection des données ou de la cybersécurité sont à l’étude aux États-Unis et ailleurs. Certes, la dérégulation peut offrir un environnement favorable à la croissance rapide. Toutefois, face à la montée des inquiétudes sur la partialité des algorithmes et les dangers potentiels de générateurs de faux contenus, ces sociétés ont compris qu’elles doivent prendre part au débat et contribuer à définir les règles du jeu.

Contrairement à certaines peurs répandues, l’intervention des ténors de l’IA dans le champ politique n’a pas pour unique but de limiter ou d’entraver de nouvelles réglementations. Leurs investissements croissants en lobbying traduisent surtout une volonté affirmée de participer aux décisions publiques, dans l’espoir de construire un cadre juridique adapté et durable. À mesure que l’IA s’invite dans tous les pans de l’économie, ce dialogue renforcé entre industriels et pouvoirs publics pourrait être la clé pour instaurer un équilibre entre progrès technologique et garanties pour la société.