Trae est à l’origine un dérivé de Visual Studio Code, un éditeur très apprécié pour sa modularité et son accessibilité. En inspirant confiance à ceux qui se sont familiarisés avec l’environnement développé par Microsoft, ByteDance espère séduire rapidement les passionnés de technologie et les professionnels. Les principales fonctionnalités classiques sont là : gestion des plugins, prise en charge de plusieurs langages, et possibilité de migrer rapidement ses configurations depuis d’autres outils concurrents. Selon de premiers retours d’utilisateurs, la phase d’adaptation semble courte.