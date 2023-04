Cette IA traduit votre code d'un langage de programmation à un autre en quelques secondes !

C'est McCkay Wrigley qui nous fait découvrir ce petit bijou sur Twitter, baptisé tout simplement AI Code Translator. Riche d'une quarantaine de langages, comme C++, JavaScript, Python ou SQL, il bénéficie de l'apport de GPT-3.5 et même de GPT-4 pour permettre de passer d'un langage à un autre en ne faisant guère rien d'autre que jouer avec la souris. Et si vous voulez savoir comment ça fonctionne, regardez en dessous.