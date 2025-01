noxzgeg

Microsoft a raté ce virage, mais au profit du Cloud. Il ne faut pas oublier que deux mondes étaient roi en ce temps (et encore aujourd’hui), le mobile et le cloud… extrait de la conférence animé par M$ en 2014. Microsoft ne peut être présent sur les deux terrains, et a choisit le cloud puis l’IA, a tel point que ni Apple et Google ne peuvent rivaliser sur ce terrain aujourd’hui.

Concernant le mobile, le virage est assumé et un échec, mais dire que M$ aurait pu prendre la place de Android est faux : Loi anti Trust ! M$ avec 3/4 de part de marché sur PC et mobile aurait forcément conduit à un démentellement. d’ailleurs on le voit aujourd’hui avec Android/Google moteur de recherche…

autre point, dire que cela coute cher cette « erreur »… je rappel que M$ touche en moyenne 2$ par smartphone Android commercialisé rien que par l’intermédiaire des brevets… c’est une très belle rente.