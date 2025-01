Le rachat de Twitter par Elon Musk a été un feuilleton aux multiples rebondissements. Entre avril 2022, et l'offre de rachat déposée par le patron de Tesla et SpaceX, et octobre 2022 où le milliardaire a officiellement mis la main sur l'oiseau bleu, on ne compte plus les épisodes et les retournements de situation. La SEC, soit l'autorité de contrôle de la Bourse américaine, s'intéresse aujourd'hui aux prémices de cet improbable scénario, et revient sur les premiers rachats d'action opérés par Elon Musk au tout début de l'année 2022.