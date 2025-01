Comme le souligne Jean-Baptiste Kempf, président de VideoLAN : « Le nombre d'utilisateurs actifs de VLC est en réalité en croissance, même à l'ère des services de streaming ». D'ailleurs, le logiciel de lecture vidéo vient de franchir le cap symbolique des six milliards de téléchargements à travers le monde, moins de trente ans après son lancement initial. Un succès et une longévité qui peuvent évidemment s'expliquer de plusieurs façons, à commencer par sa simplicité d'utilisation.

De plus, contrairement à de nombreux projets open source qui peinent à survivre même avec l'aide de dons, VLC a réussi à maintenir son modèle gratuit et sans publicité tout en étendant sa compatibilité à de multiples systèmes d'exploitation. Comme rapporté par le site TechCrunch, le lecteur multimédia continue de fonctionner sans publicité, sans collecte de données et sans sources de revenus commerciaux.