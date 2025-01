Et quand bien même, selon la Fédération routière de Norvège, « l'objectif n'a pas été atteint », il faut noter qu'aucun autre pays ne s'approche d'une proportion aussi élevée de voitures électriques. Et pour cause !

En 2024, ce sont 128 691 véhicules qui ont été vendus en Norvège, toutes motorisations confondues. Parmi ceux-ci, on dénombre un total de 114 409 véhicules électriques, soit une part de marché (hallucinante) de 88,9 %.