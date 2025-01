Dans le contexte de la transition énergétique, la demande en cuivre, nickel ou cobalt croît en flèche, notamment pour les batteries de véhicules électriques. Trouver ces métaux est donc un enjeu stratégique pour de nombreux gouvernements. Les acteurs du secteur envisagent même de combiner l’IA avec des robots pour l’exploration, ce qui rappelle qu’on n’est plus très loin de l’ère des mines semi-automatisées ou connectées.

Pour le grand public, l’intelligence artificielle semble souvent liée aux chatbots et à la reconnaissance d’images. Pourtant, c’est bien dans des domaines plus « terre à terre » comme l’exploitation minière qu’elle pourrait avoir l’impact le plus concret. En levant un demi-milliard de dollars, KoBold Metals montre la voie vers un futur où la production de matières premières essentielles sera à la fois plus fiable, plus efficace et moins polluante.