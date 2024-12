La taxe pour copie privée, dont il fut un temps envisagé la suppression, est une redevance payée sur certains appareils et supports numériques (comme les clés USB, les disques durs), pour compenser les auteurs pour les copies personnelles de leurs œuvres. En 2024, son montant est par exemple de 10,08 euros pour un smartphone reconditionné, et 10,92 € pour une tablette reconditionnée. Pour les disques durs externes, elle est de 6 euros pour une capacité inférieure à 5 To, 10 euros pour une capacité entre 5 et 10 To, et 15 euros pour une capacité supérieure à 10 To.