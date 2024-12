Le youtubeur Michou a dû faire face à un véritable raz-de-marée de critiques après la commercialisation de son jeu de société. Ce qui devait être un divertissement familial s'est transformé en scandale quand les parents ont découvert le contenu pour le moins inapproprié des cartes de jeu. Des questions faisant référence à la sexualité et à la consommation d'alcool ont été jugées totalement déplacées pour un public aussi jeune que 7 ans.

Pour éteindre l'incendie qui aurait pu nuire à sa réputation, Michou a réagi promptement sur son compte X.com : « Les amis, j'ai reçu des messages au sujet du jeu "Qui sera le menteur", vous me connaissez, jamais je ne me serais permis d'y mettre ce genre de questions et encore moins pour un public aussi jeune. » Le youtubeur a immédiatement pris la décision de retirer le jeu de la vente et promis un remboursement intégral à tous les clients. « J'ai immédiatement fait remonter l'information. La boîte sera donc retirée de la vente et un remboursement sera effectué aux clients », a-t-il publié.

Michou a également tenu à présenter ses excuses auprès de son public : « Je suis vraiment désolé envers toutes les personnes que ça a [offusqué], je ferai en sorte que plus jamais ce genre de chose n'[arrive] en redoublant d'effort et d'attention sur les prochains projets. » On ne sait pas si cette opération de communication suffira à faire cesser la polémique, mais la publication, datée du 28 décembre, a été vue plus de 2 millions de fois.