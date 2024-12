Si vous n'avez pas encore bouclé vos achats de Noël et envisagez de vous offrir un abonnement à X.com, alors il va falloir revoir votre budget à la hausse. Juste avant les fêtes, la plateforme du milliardaire Elon Musk annonce une augmentation significative de son offre Premium+. Depuis son changement de propriétaire en 2022, cette révision des prix est la plus importante. Et pour cause, elle touche simultanément plusieurs pays sur plusieurs continents, avec une attention particulière portée aux marchés américain et européen.

Les modifications tarifaires s'appliquent immédiatement aux nouveaux abonnés, alors que les utilisateurs actuels ne régleront la douloureuse qu'après les fêtes, le 20 janvier 2025.