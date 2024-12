Surf excelle dans l'agrégation de contenus issus de sources multiples. L'application intègre les protocoles majeurs du web social décentralisé : l'AT Protocol de Bluesky et l'ActivityPub, ce dernier alimentant Mastodon, Threads, Pixelfed et PeerTube. Cette architecture technique permet aux utilisateurs de centraliser le suivi de blogs, podcasts et vidéos YouTube au sein d'une interface unifiée.

La plateforme met à disposition 30 000 thématiques prédéfinies, offrant aux utilisateurs la possibilité de façonner des flux sur mesure. Un passionné d'impression 3D peut ainsi orchestrer un fil d'actualités réunissant experts reconnus, mots-clés pertinents et contenus RSS spécialisés.