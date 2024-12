Initialement développé comme projet interne par Twitter en 2019 sous l'impulsion de Jack Dorsey, Bluesky s'est émancipé pour devenir une entité indépendante. La plateforme a adopté une approche décentralisée avec protocole AT (Authenticated Transfer) en open source. Le réseau social propose une expérience familière aux utilisateurs de X.com tout en y ajoutant des innovations significatives. Les publications sont limitées à 300 caractères et permettent l'ajout de quatre images. L'absence de publicité et la possibilité de personnaliser son expérience constituent des atouts majeurs.

Contrairement à X.com qui a récemment restreint sa fonction de blocage, Bluesky maintient une approche protectrice en matière de modération. Les utilisateurs disposent d'un contrôle accru sur leurs interactions et leur visibilité. AOC elle-même résume la situation avec perspicacité : « Les gens quittent Twitter parce que ce n'est plus amusant et personne n'est obligé de rester sur une plateforme qu'ils n'apprécient pas. ».

Bien que Bluesky reste encore loin des chiffres de Threads (275 millions d'utilisateurs mensuels) ou de X.com (600 millions), sa croissance rapide et l'adhésion de personnalités influentes comme AOC témoignent d'un potentiel certain. Les analystes suggèrent que le succès futur de la plateforme dépendra de sa capacité à attirer et retenir des créateurs de contenu capables de maintenir l'engagement des utilisateurs.