Selon le réseau social, ce changement s'explique par le fait que la fonction de blocage peut être utilisée pour partager et cacher des informations nuisibles ou privées sur quelqu'un. De ce fait, avec cette nouvelle itération, cela permet une plus grande transparence.

Pour beaucoup, cette modification pourrait considérablement encourager la traque et faciliter le harcèlement de certains utilisateurs. Sur la page support du réseau, on peut lire : « Si vos posts sont paramétrés comme publics, les comptes que vous avez bloqués peuvent les voir. Cependant, ils ne peuvent pas interagir avec eux (les aimer, y répondre, les reposter, etc.). »