L'homme d'affaires le plus imprévisible de la Silicon Valley ne cesse de surprendre. Après avoir suggéré des incursions dans les médias et les jeux vidéo, Elon Musk s'attaque désormais au système éducatif américain avec l'ouverture d'une école Montessori au Texas. Cette nouvelle initiative, baptisée « Ad Astra », vient s'ajouter à son empire déjà considérable, comprenant Tesla, SpaceX, X et Neuralink.