thierry.lange

Alors je veux bien mais par exemple dans mon cas je dispose d’une maison de campagne ou je me rends quelques semaines par an, même FAI que mon domicile alors comment devrais je indiquer que cette maison est fait aussi partie de mon compte Disney+ ? la plupart des plateformes de SVOD ou de FAI n’ont jamais envisagé ni intégré ce genre de demande qui est à mon avis fréquente et courante.