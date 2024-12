L'analyse du NTC, menée entre le mois de septembre et novembre 2024 par une équipe de trois experts, s'est concentrée sur trois versions Android (2.95.0, 2.97.0 et 2.99.0) et une version iOS (2.97.0). Les tests ont d'ailleurs été réalisés sur différents appareils comme des Google Pixel 7a et 8a, Samsung Galaxy A13 ou iPhone 8. Ils ont permis d'évaluer les aspects sécuritaires de l'application.