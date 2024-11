Les géants du commerce électronique que sont Shein et Temu bouleversent le marché des jouets, en proposant chaque année un peu plus d'alternatives bon marché, qui séduisent une nouvelle génération de consommateurs. Leur stratégie de diversification, plutôt agressive dans la vente de jouets, interpellent désormais les fabricants traditionnels. Ces derniers redoutent la prolifération de produits contrefaits ou potentiellement non conformes, ainsi que l'émergence d'un modèle économique disruptif.