Kriz4liD

Les Airbnb permettent a certains touristes un peu moins aisés de visiter la capitale, ce qu’ils ne dépendent pas en hôtel le dépenseront en restaurant ou dans les lieux touristiques.

Les hôtel coûtent trop cher, on perd beaucoup de touristes a cause de ça.

Beaucoup de commerces et de restaurants profitent du tourisme, ce bras de fer entre la plateforme et les villes impactera le secteur, déjà que paris reste parmi les destinations les plus chers …