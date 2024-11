Quand le public entend parler de hackers russes, il s'agit en général de groupes considérés comme affiliés au gouvernement local, ciblant des entités étrangères pour le compte de leur pays. Mais il y a aussi des cybercriminels plus classiques, qui s'enrichissent simplement avec leurs activités, et qui sont donc considérés par Moscou comme des personnes à interpeler. Et c'est sûrement ce qui vient d'arriver avec une figure importante de ce milieu.