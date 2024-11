Si tous les goûts sont dans la nature, ils pourraient bien l'être demain dans la réalité virtuelle. Restée longtemps l'apanage des sens visuels et auditifs, elle a cantonné l'expérience immersive à ce qui pouvait être vu et entendu, soit à travers de jeux vidéo, soit plus sérieusement, en médecine, pour combattre notamment l'anxiété.

Jusqu'à ce qu'une équipe de scientifiques vienne bousculer cette limitation sensorielle avec un dispositif aussi surprenant qu'ingénieux. Une sucette high-tech, fruit de recherches menées à l'Université de Hong Kong, promet de faire décoller l'expérience sensorielle numérique vers des horizons jusqu'alors inexplorés. Une technologie capable de faire voyager nos papilles dans des univers entièrement virtuels, sans avoir recours à des méthodes intrusives ou complexes.