Des chercheurs ont créé un casque de VR pour… des souris

Grâce à ce casque, la simulation devient beaucoup plus convaincante pour la souris, qui ne repère pas d'incohérences dans ce qu'elle voit. Il est alors possible pour les chercheurs d'observer les réactions neuronales et les comportements de l'animal lorsqu'il ressent une menace grave, comme l'apparition d'un prédateur aérien.

Le co-auteur de la recherche Dom Pinke a ainsi pu déjà observer que le comportement de la souris dans ces cas-là « n'est pas un comportement appris, c'est un comportement imprégné. » Mais la réalité virtuelle n'est pas utile seulement pour connaître les comportements de la souris en tant que proie. Le prochain objectif de l'équipe sera en effet cette fois d'utiliser la même technologie, mais en posant la souris comme un prédateur chassant des insectes. Pour de nouvelles découvertes ?