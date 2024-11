Chers seigneurs de l'IA corporate

Nous avons reçu l'accès à Sora avec la promesse d'être des testeurs précoces, des membres de l'équipe rouge et des partenaires créatifs. Cependant, nous pensons qu'on nous attire plutôt dans une opération d'art washing pour convaincre le monde que Sora est un outil utile pour les artistes.

Les artistes ne sont pas une équipe de R&D non rémunérée

Nous ne sommes pas vos : testeurs de bogues gratuits, marionnettes de relations publiques, données d'entraînement, ni jetons de validation.

Des centaines d'artistes fournissent un travail non rémunéré à travers les tests de bogues, les retours d'expérience et le travail expérimental pour un programme d'une entreprise valorisée à 150 milliards de dollars. Alors que des centaines contribuent gratuitement, seuls quelques élus seront choisis via un concours pour voir leurs films créés avec Sora projetés - offrant une compensation minime comparée à l'énorme valeur en termes de relations publiques et de marketing qu'en tire OpenAI.

Dénormalisons les marques milliardaires qui exploitent les artistes pour leur R&D et leurs relations publiques

De plus, chaque création doit être approuvée par l'équipe OpenAI avant tout partage. Ce programme d'accès anticipé semble moins axé sur l'expression créative et la critique, et davantage sur les relations publiques et la publicité.

Nous publions cet outil pour donner à tous l'opportunité d'expérimenter ce qui a été offert à environ 300 artistes : un accès gratuit et illimité à cet outil.

Nous ne sommes pas contre l'utilisation de la technologie IA comme outil artistique (si nous l'étions, nous n'aurions probablement pas été invités à ce programme). Ce que nous contestons, c'est la façon dont ce programme artistique a été déployé et comment l'outil se profile avant une possible sortie publique. Nous partageons ceci avec le monde dans l'espoir qu'OpenAI devienne plus ouvert, plus favorable aux artistes et soutienne les arts au-delà des simples coups publicitaires.