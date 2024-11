Une fois que le tour est joué, MagicMiles utilise l'IA pour créer le meilleur itinéraire en fonction de vos réponses et du nombre de jours que vous passerez sur place. Il est possible de cliquer sur chaque activité pour obtenir plus de détails, notamment une carte, le numéro de téléphone associé, le site web, les heures d'ouverture ainsi qu'un graphique montrant les périodes les plus chargées. Il est possible de modifier le tout manuellement et, bien sûr, d'ajouter des activités.