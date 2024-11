Aujourd'hui, l'initiative est portée par la société Rum and Sargassum Inc., qui vise maintenant le déploiement à plus grande échelle. En France, la Martinique est, entre autres, de plus en plus touchée par l'échouement d'algues sargasses. Le docteur Legena Henry estime qu'un investissement de 7,5 millions de dollars permettrait d'alimenter 300 taxis à la Barbade, un honnête démarrage. Des discussions sont en cours avec l'USAID, l'Union européenne et des banques de développement.