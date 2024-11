Pernel

Ouais, malheureusement on est (depuis quelques années) dans une époque du « tout et tout de suite », on ne va plus louer de VHS/DVD, on clique sur un bouton et on regarde, on ne fait plus les courses (enfin si, mais on est plus obligé), on commande sur Uber Eats, on n’envoie plus de lettre mais des mails, on ne fait plus de chèque (j’ai des collègues qui ne savent même pas faire…), on n’attend pas que Micromania ou autre possède du stock pour aller acheter le disque, mais on reste vissé sur notre chaise gaming 4x trop chère à attendre les 5 minutes de DL avec la fibre, on engage plus des gens triés sur le volé pour tester les jeux à débug, on vend les jeux pas finis et en plus on gagne du fric au lieu d’en dépenser… Et si le jeu ne marche pas 3 secondes après sa sortie, c’est la fin du monde…

La dernière fois que j’ai pris un jeu Day One, ce qui n’arrive presque jamais, j’ai eu le même souci, impossible de se connecter, je voyais les gens en train de pleurnicher, j’ai pas attendu comme un phasme devant l’écran de chargement, j’ai quitté, lancé un autre jeu qui fonctionne et en 2 minutes c’était bon, j’avais oublié mon « souci ». Mais on est à une époque où tout va trop vite, on n’a plus le temps.