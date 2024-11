La suite, vous la connaissez tous : un calendrier intenable, d'énormes ambitions pour un studio de cette taille et deux événements qui ont bouleversé le quotidien de millions de personnes, à savoir d'abord la pandémie de COVID-19, et ensuite, l'invasion de l'Ukraine, terre d'origine de GSC Game World, par la Russie.

Mais voilà, malgré un incroyable concours de circonstances et des reports qui ont succédé aux reports, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est à présent achevé. L'équipe de développement a validé la dernière mouture du jeu et a confirmé que sa sortie est bel et bien prévue pour le 20 novembre 2024. La semaine prochaine, donc.

Plus important encore, au travers d'un rapide message sur X.com, les communicants du studio ont publié les configurations recommandées pour profiter de leur jeu avec un petit mot : « It's the time for ultimate calibrations, stalkers! » Soit, dans la langue de Molière : « C'est l'heure des calibrations finales, stalkers ! »