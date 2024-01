S.T.A.L.K.E.R. 2 : enfin une véritable date de sortie pour le très attendu FPS post-apo... et c'est plus lointain que prévu

Annoncé aux dernières nouvelles pour le premier trimestre 2024, l'un des jeux que nous attendons le plus cette année se fait encore désirer. GSC Game World a en effet annoncé la mauvaise nouvelle et en a expliqué la raison dans un long message sur le compte X.com officiel de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Contre mauvaise fortune bon cœur, l'on nous indique cette fois qu'il s'agit de la « date de sortie finale » du jeu, attendu sur PC, Xbox Series X|S et Game Pass.