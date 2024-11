Apple est sur les chapeaux de roue depuis le lancement d'Apple Intelligence, son nouveau système d'outils IA dédiés à son écosystème. On peut ainsi voir que la marque à la pomme croquée est un peu plus pressée que d'habitude dans le déploiement de ses nouveautés. La preuve, on avait appris en début du mois qu'iOS 18.2 allait sortir plus tôt que prévu. Et aujourd'hui, sa date précise de déploiement aurait fuité…