Alors qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, on ne sait toujours pas pourquoi le satellite Intelsat 33e de Boeing a explosé, c'est une autre énigme qui agite le consultant spatial Stuart Eves et n'a encore abouti à aucune réponse définitive.

Malgré l'exploration minutieuse des Archives nationales et de nombreux entretiens avec des experts en satellites du monde entier, le mystère reste entier. Les indices pointent vers une possible implication américaine. Et pour cause : le satellite, bien que britannique, a été fabriqué aux États-Unis par Philco Ford et lancé par une fusée Delta de l'US Air Force. Graham Davison, ancien pilote du Skynet-1A depuis la base RAF Oakhanger dans le Hampshire, confirme que les Américains exerçaient initialement un contrôle sur le satellite avant de le céder à la Royal Air Force. Hélas, aujourd'hui âgé de plus de 80 ans, il admet que sa mémoire lui fait défaut. « En substance, il y avait un double contrôle, mais quand et pourquoi Skynet-1A aurait pu être rendu aux Américains, ce qui semble probable – j'ai peur de ne pas m'en souvenir », dit-il.

Une hypothèse émerge des archives : le déplacement aurait pu survenir lors d'une période de maintenance appelée « Oakout », pendant laquelle le contrôle était temporairement transféré aux États-Unis. Les dernières traces du satellite dans les journaux officiels datent de juin 1977, moment où Oakhanger a perdu sa trace, laissant présumer que la décision finale reposait entre les mains américaines.